Vild drejning: Pædagog-medhjælper får alligevel sit job tilbage

Pædagogmedhjælperen fra Randers, der blev sigtet for krænkende adfærd over for et barn for sidenhen at opleve, at alle sigtelser mod ham blev frafaldet, får nu sit job tilbage.

Det får han på trods af, at Randers Kommune har holdt fast i, at han skulle flyttes til en anden institution.

Det gjorde man for at få ro på i Stjernehuset. Hvilket på ingen måde lykkedes.

- Jeg traf denne beslutning efter bedste overbevisning om, at det var det rette at gøre på det tidspunkt og med afsæt i erfaringer fra lignende sager i andre kommuner, siger Michael Maaløe, direktør for Børn og Skole, i en pressemeddelelse og fortsætter:



- Det har imidlertid vist sig, at det ikke virkede. Det skabte ikke den nødvendige tillid mellem forældre og vores daginstitution. Der har langt fra været ro om Stjernehuset, og vi har fortsat ikke fået pladserne i Stjernehuset fyldt op. Tilsvarende er det heller ikke lykkedes for pædagogmedhjælperen at starte i en ny daginstitution. I den situation er det vigtigt at genbesøge sin beslutning. Det har jeg gjort.

I lyset af at den hidtidige beslutning ikke har skabt ro og tillid, som forventet, så er det mit håb, at denne beslutning kan skabe netop det. Michael Maaløe, direktør for Børn og Skole, Randers Kommune

Pædagogmedhjælperen får tilbudt at vende tilbage til Stjernehuset midt i januar 2020 efter nærmere aftale med daginstitutionslederen.

Tre instanser lod sagen falde

Sagen handler om pædagogmedhjælperen René (hans efternavn er redaktionen bekendt, red.), der indtil april i år arbejdede i den kombinerede børnehave og vuggestue Stjernehuset, som ligger i Randers-forstaden Helsted.

Han blev fjernet fra institutionen efter en henvendelse fra et forældrepar til den pædagogiske leder. Forældrene mente, at René havde krænket deres barn seksuelt.

Efter et langt forløb endte sagen i slutningen af august med, at rigsadvokaten heller ikke fandt grundlag for en sag mod René.

Dermed fulgte rigsadvokaten vurderingerne fra Østjyllands Politi og statsadvokaten, som tidligere havde meddelt, at der ikke kunne rejses straffesag mod manden.

Det har været et hårdt halvt år for medarbejderne i Stjernehuset. Det samme kan formentlig siges om forældrene til institutionens børn.

Krav på at komme tilbage

Randers Kommune ville dog ikke lade René vende tilbage til sit job i Stjernehuset. Et job, han har haft i 23 år. Han blev i stedet tilbudt en stilling i en anden institution i kommunen.

- Man burde kunne komme tilbage til det liv, man havde, når sigtelsen frafalder. Jeg er sigtet for noget voldsomt, men derfor har jeg jo ligeså store krav på at komme tilbage til livet, som alle andre. Her synes jeg, at der er et problem, og jeg synes, vores samfund har svært ved at håndtere sådan nogle sager, sagde René i oktober til TV2 ØSTJYLLAND.

Dengang så han gerne, at sagen kom hele vejen til Christiansborg. Han var med egne ord "bange for, at det her er fremtiden".

Inden at Folketinget for alvor kastede sig ind i sagen, har René altså fået sit job tilbage.

- Den her sag viser, at der helt principielt kan ske forbedringer, og at man kan afveje de her sager på en anden måde. Jeg synes, det er en god idé, at vi får en drøftelse omkring de forskellige muligheder, har det tidligere lydt fra Venstres retsordfører Britt Bager til TV2 ØSTJYLLAND.

Stjernehuset er en kommunal institution, der blev taget i brug i 1996. Der er omkring 70 børnehavebørn i institutionen.

Panik er dårligt for samfundet

Hun blev bakket op af en kollega fra den anden side af det politiske spektrum.

- Det handler om, hvordan vi får rådgivet de mennesker, og hvordan vi får dem bedst muligt videre. Det handler også om, at det måske er en forpligtelse, vi burde have i det almindelige politi- og retssystem, sagde retsordfører for SF, Karina Lorentzen Dehnhardt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Pædagogmedhjælperen René har hele tiden ønsket at komme tilbage til Stjernehuset.

- Jeg har stadigvæk et kæmpe, brændende ønske om at komme tilbage til den institution, som jeg har været med til at starte op for 23 år siden, sagde han i oktober til TV2 ØSTJYLLAND.