Stine syer tøj af brugte lagner - til gavn for klimaet

Den 33-årige skolelærer Stine Højland var bekymret for klimaforandringerne, og især tøjindustriens CO2-aftryk gjorde et stort indtryk.

Hun mente, at det var på tide at gøre noget.

- Jeg tænkte, at jeg måtte yde noget for klimaet. Derfor besluttede jeg mig for, at jeg ikke ville støtte tøjindustrien og købe nyt tøj, fordi det er en stor klimasynder, siger Stine Højland til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor valgte hun i 2018 at starte tøjvirksomheden "ATTER". Her syer hun brugte lagner og dynbetræk om til nyt tøj.

- Jeg fandt min symaskine frem og kom på ideen om at sy sengetøj om til nyt tøj. At købe nyt stof er det samme som at købe nyt tøj, så jeg ville genanvende.

Det viste sig at være en god ide, og Stine Højland fik så mange henvendelser, at hun begyndte at holde sykurser.

- Det var der andre, der var interesserede i - både at købe og lære. Så det er det, jeg gør nu - lærer fra mig og syer tøj på bestilling.

Håber at flere vil sy selv

Den 33-årige kvinde håber at kunne inspirere andre til at købe mindre nyt tøj.

- Jeg drømmer om at lære så mange som muligt at sy. Det kan gøre, at de måske køber lidt mindre nyt tøj, og det vil være en stor tilfredsstillelse. Jeg har lyst til at køre land og rige rundt og holde kurser, siger hun og fortsætter:

- Drømmen er, at jeg kan leve af det her. Jeg har rigtig mange ideer til, hvordan det kan udvikle sig. Jeg tænker, at jeg skal have en systue et sted, hvor jeg kan hjælpe nogle socialt udsatte, flygtningekvinder eller kvinder uden for arbejdsmarkedet.

Stine Højland viser sine forskellige styles frem, som kan findes på hendes Instagram.