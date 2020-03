Fodboldklub samler penge ind til miljøvenlig kunstgræsbane

Der skal løbes meget, og der skal løbes langt, hvis fodboldspillerne i Lystrup IF skal have en ny kunstgræsbane at boltre sig på.

Klubben forsøger nemlig lige nu at samle penge ind til en ny kunstgræsbane, der snart skal anlægges i Lystrup, og det gør de ved at løbe.

Det såkaldte sponsorløb blev afviklede i dag, søndag, hvor private og virksomheder donerede et beløb pr. kilometer, som løberne tilbagelagde.

Cark Gustav Toft (tv.) og Matt Bartwanayo (th.) håber, at de kan få en ny kunstgræsbane inden længe.

Vil have en miljø venlig bane

Der er brug for de ekstra penge, fordi Lystrup IF vil have en miljøvenlig kunstgræsbane, hvor der ikke bliver benyttet gummigranulat, som man normalt ser det på banerne.

- Jeg tror ikke på, at sort gummigranulat er særligt sundt for miljø og børnene, og vi ved også, at forældrene gerne vil undgå granulat hjemme i vaskemaskinerne, og at de også gerne vil gå bæredygtigt, så derfor er det enormt vigtigt for os, at vi går forest, siger Susanne Pedersen, der er formand for Lystrup IF Fodbold, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har en pligt til at lave tingene så bæredygtige som muligt. Susanne Pedersen, formand, Lystrup IF Fodbold

Aarhus kommune har egentlig bevilget en kunstgræsbane til Lystrup, men den belaster miljøet med gummigranulat, så den har klubben takket nej tak til.

Aarhus Kommune støtter derimod banen med 3,1 millioner kroner, og selvom kommunen har åbnet for, at man kan søge yderlige penge til en miljøvenlig bane, så formanden for fodboldklubben gerne, at bæredygtighed blev et generelt krav, når der skal anlægges nye kunstgræsbaner.

- Det synes vi jo selvfølgelig. Vi har en pligt til at lave tingene så bæredygtige som muligt, siger Susanne Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Fodboldklubben vil have miljøvenligt kunstgræs, som ikke indeholder granulat.

Rådmand: - Der bliver gjort en masse

Rådmanden på området mener dog, at der bliver gjort en masse for at sikre mere miljøvenlige boldbaner.

- Vi giver 4 millioner kroner til, at man kan få afprøvet noget mere miljøvenligt kunstgræs. Det, der bare er udfordringen i dag, er, at der ikke er så meget viden og erfaring om, om der findes bedre alternativer. Og det vil vi gerne sammen med fodboldklubberne have, bliver afprøvet, siger Rabih Azad-Ahmad fra Radikale Venstre, der er rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fodboldklubben håber, at banen kan stå færdigt til efteråret og med de mere end 120.000 kroner, der blev løbet ind i dag, er man nu et skridt nærmere drømmen om en ny fodboldbane i plastik.

Søndag løb borgerne i Lystrup 120.000 kroner ind.

- Det er gået over al forventning. Taget i betragtning af, at det har regnet og blæst, så synes jeg, det er super flot, siger Camilla Hove Toft, der er arrangør på sponsorløbet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det koster i alt 5,5 millioner at anlægge banen, og med de 120.000 kroner, der blev samlet ind i dag, mangler Lystrup IF stadig at finde omkring 1,5 millioner kroner til den nye bane.

