Nabohjælp virker: Før havde de konstant indbrud på denne vej

John Skou bor i Silkeborg og holder øje med naboernes huse, ligesom de holder øje med hans.

- Hvis jeg tager på ferie i morgen, så skriver jeg inde på app'en, at jeg er væk fra den dato til den dato, og så har jeg altså seks andre mennesker og huse, der holder øje med mit hus, mens jeg er væk. Det er utrolig betryggende, forklarer han til TV MIDTVEST.

Knap halvdelen af vejens beboere har haft indbrud de seneste år - inklusiv ham selv. Men efter at de begyndte med nabohjælp i november, har tendensen ændret sig.

- Det seneste indbrud havde vi i oktober 2019, og så havde vi møde i november, og så har der ikke været indbrud siden, uddyber han.

Og selvom det måske ikke lyder som særlig lang tid, der ikke har været indbrud på vejen, så er det faktisk rigtig godt. For inden de begyndte med nabohjælp, var der konstant indbrud på vejen.

Se mere i dette tv-indslag fra TV MIDTVEST:

Laveste antal indbrudsanmeldelser i 35 år

Det er ikke kun på John Skous vej i Silkeborg, at der er færre gennemrodede skabe og skuffer. For nye tal fra kampagnen Bo Trygt viser, at 2019 havde det laveste antal anmeldelser om indbrud i 35 år.

- Vi tror især, det skyldes, at flere og flere danskere er gået sammen om at forebygge indbrud. Det er både den enkelte borgere og nabolag, men også politi og kommuner, fortæller projektansvarlig Britt Wendelboe.

I 2019 var der på den gode side af 24.000 indbrud på landsplan. Hos det midt- og vestjyske politi ser det centrale efterforskningsoverhoved da heller ingen grund til at hvile på laurbærrene.

- Det her store fald, vi har haft på 37 procent, gør ikke, at vi nedsætter vores indsats. Forventningen er, at vi stadigvæk kan holde tallene nede, men vi kan aldrig sikre os imod, at der kommer en bølge, hvor tallene går op, forklarer politiinspektør Hans Roost fra Central Efterforskning ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Med undtagelse af Struer og Lemvig er antallet af indbrudsanmeldelser faldet i samtlige af landsdelens 13 kommuner fra 2018 til 2019. Se din kommunes tal nedenfor.