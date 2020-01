Mand tilstår indbrud på Marselisborg Slot

Natten til fredag var der indbrud på Marselisborg Slot i Aarhus.

En 46-årig mand fra Randers er natten til lørdag blevet anholdt og sigtet for indbruddet. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden har under afhøring hos politiet erklæret sig skyldig i sigtelsen. Han blev løsladt efter endt afhøring.

Slotshaven ved Marselisborg, som ellers normalt er åben for offentligheden, så længe de kongelige ikke bruger slottet, var efter indbruddet lukket - angiveligt som følge af indbruddet. Foto: skraafoto.kortforsyningen.dk

Marselisborg Slot danner normalt ramme om dronningens jul, og også den netop overståede højtid tilbragte regenten på slottet i den sydlige del af Smilets By.

Det var en alarm, som afslørede, at der var ubudne gæster på slottet. Klokken 01.15 natten til fredag modtog Østjyllands Politi anmeldelsen, hvor flere patruljer blev sendt til slottet.

Indbrud i 2012

I 2012 blev slottet også ramt af indbrud.

Dengang lykkedes det ordensmagten på fersk gerning at anholde en 22-årig mand. Han havde lukket sig selv ind via et kældervindue.

Marselisborg Slot har navn efter den hollandske købmandssøn Constantin Marselis, som tilbage i slutningen af 1600-tallet fik godset Havreballegård ophøjet til et baroni ved navn Marselisborg.

Selve slottet, som vi kender det i dag, blev først opført i årene omkring år 1900. Det skete i anledning af Christian X's - han var kun kronprins dengang - forlovelse med prinsesse Alexandrine.

Tilbage i 1967 blev slottet af Frederik IX stillet til rådighed for tronfølgerparret, prinsesse Margrethe og prins Henrik.

Parken omkring slottet er åben for offentligheden, når de kongelige ikke bor på slottet.