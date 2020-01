Mand stukket ned - offer blev fundet på hospital

En 34-årig mand fra Aarhus er i nat blev stukket ned i Gellerupparken.

Det fortæller Østjyllands Politi til TV 2.

Politiet fik en melding om et muligt slagsmål og en mulig skudepisode klokken 01.18, hvilket fik dem til at rykke ud til Gellerupparken.

Vi fik flere anmeldelser på 112 om, at der var mange mennesker forsamlet og optræk til slagsmål. Peter Hallstrøm, vagtchef, Østjyllands Politi

Her var der dog ikke noget at se ved første øjekast, men på skadestuen i Skejby fandt politiet en 34-årig mand med overfladiske snitsår i brystkassen - muligvis fra en kniv.

- Manden bekræfter selv, at han er blevet overfaldet og stukket med noget, der ligner en kniv, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Peter Hallstrøm, til TV2 ØSTJYLLAND.

Manden er kendt af Østjyllands Politi - i hvilken sammenhæng vil politiet dog ikke sige.

Den 34-årige bekræftede, at han havde været i Gellerupparken, hvilket førte til, at politiet i løbet af natten har haft afspærret et område i Gellerupparken. Samtidig er der også blevet afhørt flere personer i sagen.

Ukendt motiv

I forhold til om der også er affyret skud i forbindelse med episoden, kan vagtchef ved Østjyllands Politi, Peter Hallstrøm, ikke sige noget på nuværende tidspunkt.

- Vi fik flere anmeldelser på 112 om, at der var mange mennesker forsamlet og optræk til slagsmål. En havde hørt et højt brag, der kunne minde om skud, siger vagtchefen til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet sendte flere patruljer af sted, men da de ankom, var forsamlingen væk.

Østjyllands Politi ved endnu ikke, hvad motivet i sagen er, og de opfordrer folk, der kan have viden om hvad der er sket, til at kontakte dem.

Det kan gøres på 114.

Politiet oplyser, at de er færdige med deres undersøgelser i Gellerupparken. Sagen er nu videregivet til efterforskningsafsnittet.