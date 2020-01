Se videoen: Bus beskudt af fyrværkeri

På videoen ser det ud som om bus 4a bliver ramt af fyrværkeri. Det ligner at en sortklædt person, står på plankeværket og kaster med fyrværkeri. Vedkommende stikker af, da bilen med kameraet nærmer sig. Videoen er optaget i Gellerup nytårsnat. Video: Øxenholt foto

Klokken nærmede sig halv et nytårsnat, da bybys nummer 4a blev beskudt af fyrværkeri i Gellerupparken. Det viser en video, som TV2 ØSTJYLLAND har modtaget.

På videoen ser man flere ildkugler fra fyrværkeriet flyve meget tæt forbi bussen. Det ligner at enkelte ildkugler rammer bussen, men det har hverken Midttrafik, Aarhus Sporveje eller Østjyllands Politi kunnet bekræfte.

Ramte chaufførrude

Et par timer senere var den imidlertid gal igen. Denne gang gik det ud over endnu en bus - natbus 43 - der var på vej fra Park Alle i Aarhus C til det nordlige Brabrand.

Ved stoppestedet Verdenspladsen på Karen Blixens Boulevard i Brabrand, blev der affyret fyrværkeri mod bussens siderude, hvor chaufføren sidder.

Ifølge Aarhus Sporvejes Driftscenter, som TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med, fik episoden buschaufføren til at anmelde det til politiet og indrapportere det som en nultolerence episode. Hverken chauffør eller bus tog imidlertid skade og bussen fortsatte derfor med samme chauffør til sin endestation.

Beskydningen med fyrværkeri skete klokken lidt i 3.