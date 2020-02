Mekanikerens mission er lykkes: Har skaffet bager til landsby

Lokalerne i bageriet i Kolind har længe stået tomme, men det bliver der nu lavet om på.

Efter ihærdig søgen er der nu fundet en bager, der igen kan få duften af nybagte brød og kager til at sprede sig i byen på Djursland.

- Det er helt fantastisk, at der igen kommer en bager til Kolind. Hele området er oppe og køre, for rygtet er blevet spredt, siger Henrik Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er egentlig automekaniker, men købte bageri-lokalerne, da den tidligere bager stoppede.

Siden da har han ledt med lys og lygte efter en ny mand eller kvinde til stå for den daglige produktion af bagværk - blandt andet i en efterlysning her på TV2 ØSTJYLLAND for tre uger siden.

Siden da er tilbuddene strømmet ind, og nu er missionen altså lykkedes.

- Det her betyder et par job til byen og ekstra handel, så det er rigtig positivt, at det igen lykkedes at få en bager til byen, siger Henrik Nielsen.

Aarhus-bageri kommer til Kolind

Det er Kenneth Trosborg, indehaver af bageriet Briançon ved Åboulevarden i Aarhus, som kommer til at stå for bageriet i Kolind.

- Vi har allerede en velfungerende butik i Aarhus, og vi er klar til at rykke derud, fordi der er bedre plads, siger Kenneth Trosborg til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Bageriet i Kolind er et rigtig attraktivt bageri, og jeg kan godt lide det med at komme lidt uden for Aarhus og komme med noget godt i nogle af de små lokalsamfund. Vi beholder udsalget på Åboulevarden i Aarhus og kommer til at producere det hele i Kolind.

Han fortæller, at han blev opmærksom på muligheden efter at have set et indslag her på kanalen, hvor Henrik Nielsen efterlyste en bager til at drive bageriet i Kolind.

- Jeg ringede 10 minutter efter, jeg havde set det, siger Kenneth Trosborg.

Den nye Kolind-bager kan endnu ikke sige noget om, hvornår bageriet åbner. Stedet skal nemlig godkendes af Fødevarestyrelsen, fordi det har været lukket i en periode. Kenneth Nielsen lover dog, at der kommer kvalitet på hylderne, når den nye bagerbutik slår dørene op.

- Bagerforretningen bliver bedre i Kolind i nogensinde før. Der kommer friske varer på hylden hver dag. Det giver noget synergi, fordi jeg kan tilbyde mange ude fra Djursland, de varer som vi i dag leverer i Aarhus.

Gourmet-bager

Briançon ved Åboulevarden i Aarhus er en smule anderledes end andre bagerier. Blandt andet er der en champagneafdeling, og Kenneth Trosborg betegner det som et 'gourmet-bageri'.

Bageriet i Kolind bliver dog ikke en fuldstændig kopi af Briançon i Aarhus.

- Vi kommer ikke til at have en champagneafdeling, som vi ellers har i Aarhus. Det bliver vores brød og kageside, som vi kommer til at lave derude. Vi skal også mærke efter, hvad vi tror, at vores kunder gerne vil have, siger Kenneth Trosborg og fortsætter:

- Jeg kan godt lide stemningen i Kolind de gange, jeg har været der. Der vil være nogen som måske ikke helt er med på mit koncept, men jeg tror på, at folk vil komme, når de skal forkæles rent smagsmæssigt.

Hos Briançon har de både normalt bagværk, men også en champagneafdeling.