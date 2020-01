Bageri søger bager: Henrik kæmper for byens samlingspunkt

VIDEO: Henrik Nielsen håber, at der snart kommer en bager til byen. Derfor har han også lavet et opslag på Facebook.

En rigtig by har naturligvis en bager. Det mener Henrik Nielsen fra Kolind i hvert fald.

Men efter den tidligere bager stoppede, er det ikke helt nemt at finde nogen til at drive det lille bageri, der nu står tomt.

- Vi står med et fuldt funktionsdygtigt bageri, men ingen bager. Det vil vi frygteligt gerne have til Kolind igen, siger Henrik Nielsen, der ejer HN Autocenter.

Som mekaniker i byen og en af byens ildsjæle har han et stort ønske om at holde gang i det lokale byliv. Derfor opkøbte han bagerforretningen, da den daværende bager gik konkurs, hvorefter bageriet kørte rundt i flere år.

- Jeg kunne ikke holde ud at se på det. Hvis man kan hjælpe med noget, så prøver vi at hjælpe til i Kolind.

Byens samlingspunkt

Men nu står byen altså uden et bageri igen.

Når borgerne i Kolind skal hente morgenbrød eller kager til eftermiddagskaffen, skal de i stedet lægge vejen forbi Superbrugsen eller Faktas bakeoff-montre.

Men ifølge Henrik Nielsen er det ikke kun ham selv og byens borgere, der får noget ud af at have et bageri i byen. Også byens resterende forretninger vil få gavn heraf.

Jeg savner at have et større udvalg, end der er i Brugsen og Fakta. Anni Møller Nielsen, Kolind

- En bager skal man handle med næsten hver dag, og hvis man i forvejen er i byen, så går de også ind til skomageren og handler.

Også blandt byens borgere er der stort ønske om at få et bageri tilbage til byen.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke har en bager. Det er byens samlingspunkt. Jeg savner at have et større udvalg, end der er i Brugsen og Fakta, siger Anni Møller Nielsen.

Selv i sit arbejde som pædagog i en vuggestue er der afsavn til et bageri.

- Vi er tit gået forbi bageren, når vi har været på tur. Det er ikke lige så sjovt at kigge på tomme vinduer, siger Anni Møller Nielsen.

Anni Møller Nielsen er glad for Henrik Nielsens indsats i at få en bager til byen.

En god opstart

Som ejer af bageriet leder Henrik Nielsen efter en lejer eller køber af bageriet. For ham er det ikke vigtigt at eje butikken. Alt i spil, som han selv udtrykker det.

- Vi vil hjælpe til i starten og gøre det så let som muligt for vedkommende at komme i gang.

Og selvom han selv har erfaring efter at have hjulpet til i det tidligere bageri, er det ikke tilstrækkeligt.

- Jeg kan ikke bage, men jeg kan en del, selvom jeg er mekaniker. Samtidig har jeg rigeligt med autoværkstedet, så jeg vil gerne have en, der kan gøre det for mig hernede.