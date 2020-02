Vandmasser giver stadig problemer - beredskab forbereder sig på endnu mere

Oversvømmede ejendomme, lukningstruede veje og vandpumper, der ikke kan klare mere. De enorme mængder vand, der den seneste tid har ramt Østjylland har skabt massive problemer i hele landsdelen.

Men selvom der nu er lidt koldere vejr og frostgrader i luften, så er det stadig ikke slut med vand fra oven. Og derfor forbereder beredskabet sig endnu på flere oversvømmelser.

Den høje vandstand må forventes et stykke tid endnu, før vandstanden begynder at falde. Silkeborg Kommune

Blandt andet i Silkeborg, hvor de seneste dages megen regn og kraftig blæst har betydet, at flere af de store indfaldsveje til byen kan blive lukket, og samtidigt er Silkeborgs mest trafikerede vej, Christian 8.'s Vej, ved at underminere.

- Bølger fra Silkeborg Langsø har eroderet lidt af skrænten op mod Christian 8.s Vej ved Kvickly, og kommunen lægger mere støtte på, siger Silkeborg Kommune.

Krisestaben, som er nedsat af beredskabet Midtjysk Brand & Redning og Silkeborg Kommune, følger situationen løbende og er også klar, hvis vejrprognoserne holder - og mere vand er på vej.

- Der kommer regn i weekenden, og der løber fortsat vand ud fra markerne, som er mættet af vand. Den høje vandstand må forventes et stykke tid endnu, før vandstanden begynder at falde, lyder det fra Silkeborg Kommune.

Søvej i Silkeborg er flere steder oversvømmet, og vandet fra Silkeborg Langsø presser sig på.

Nedsat hastighed og vejlukninger

De store mængder vand har betydet, at blandt andet Silkeborg Langsø er gået over sine bredder, hvilket har givet oversvømmelser på Søvej ved rådhuset og Vestre Ringvej. Derfor har beredskabet også brugt de seneste dage på at lægge watertubes - dæmninger - ud på Vestre Ringvej, som skal stoppe vandet fra at oversvømme vejene yderligere.

Derudover har Silkeborg Kommune været nødsaget til at nedsætte fartbegrænsningen flere steder - blandet andet fra 70 kilometer i timen til 40 på Vestre Ringvej. Derudover har de lukket flere veje, og de overvejer stadig, om endnu flere veje skal lukkes.

- Sørkelvej, Funderholmevej og Tollundvej er fortsat lukkede på grund af store vandmængder på kørebanen. Det overvejes også at lukke Sortenborgvej på grund af vand.

Ved slusen i Silkeborg kan de holde øje med vandmængderne. I onsdags oplevede de en ny rekord med næsten 56.000 liter vand i sekundet, der løb genne mslusen. når mængden op på 47.000 liter i sekundet, så er det defineret som en 100-års hændelse, og vandføringen ligger fortsat i dag over 50.000 liter i sekundet.

- Det er mere end dobbelt så meget som i begyndelsen af februar og fem gange så meget som i en almindelig sommermåned, lyder det fra Silkeborg Kommune.

De massive vandmasser har fået beredskabet til at udlevere gratis sandsække til borgerne i Silkeborg, så de kan mindske risikoen for oversvømmelser i huse og haver.

På blot elleve dage, fra den 15. februar, har beredskabet udleveret flere end 14.000 sandsække.