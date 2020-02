Tre trafikårer er lukningstruet: - Det er dramatisk lige nu

De seneste uger har Silkeborg Kommune i den grad kæmpet mod vandmasserne.

Nu står det så alvorligt til, at kommunen kan ende med at blive tvunget til at lukke tre færdselsårer ned for al trafik på grund af ekstreme mængder vand på vejbanerne.

Læs også Her er oversvømmelser nu en 100-årshændelse - og der er mere regn på vej

- Vi slås utrolig meget med vand på kørebanerne, og vi er udfordret på, at vandstanden bliver ved med at stige, siger Flemming Frøsig Christensen, der er Vej og Trafikchef hos Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er dramatisk lige nu, og der er så meget vand, at man kan se, at det påvirker trafikken, bilister og cyklister voldsomt. Flemming Frøsig Christensen, Vej- og Trafikchef, Silkeborg Kommune

Det står især slemt til ved byens tre mest trafikerede veje, nemlig på Vestre Ringvej ved Silkeborg Langsø, på Christian 8.s Vej ved Viborgbroen og på Søvej ved Silkeborg Rådhus.

- Det er dramatisk lige nu, og der er så meget vand, at man kan se, at det påvirker trafikken, bilister og cyklister voldsomt, siger Flemming Frøsig Christensen, der er Vej- og Trafikchef hos Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Foto: Silkeborg Kommune

Ikke farligt på nuværende tidspunkt

Kommunen holder lige nu øget tilsyn med de tre veje. Det betyder, at de hver halve time tjekker op på situationen og samtidig vurderer, om vejene skal lukkes.

Læs også Populær smutvej fortsat spærret - ventes at være det hele ugen

Flemming Frøsig Christensen slår dog fast, at det på nuværende tidspunkt ikke er farligt at køre på de tre trafikerede veje.

På Vestre Ringvej i Silkeborg kæmper de med vandmasserne. Foto: Charlotte Hansen, TV MIDTVEST

- Det er ikke farligt lige nu, men vi appellerer til, at man kører ekstra forsigtigt og også tager ekstra meget hensyn til hinanden, cyklister og fodgængere. Hvis vi vurderer, det bliver farligt, så lukker vi vejene, siger Vej- og Trafikchefen til T V2 ØSTJYLLAND.

Silkeborg Kommune har også sat skilte op, som viser, at hastigheden er sat ned på de forskellige veje. Det gør sig blandt andet gældende på Vestre Ringvej, hastigheden er sænket til 40 km/t.

Borgerne i Silkeborg kæmper med oversvømmelser - blandt andet på grund af forhøjet vandstand i Langsø. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Kan give problemer i morgentrafikken

Silkeborg Kommunes bekymringer går lige nu på, at der er en stor risiko for, at kommunen bliver tvunget til at lukke de tre veje i løbet af i aften eller i nat.

Hvis dette er tilfældet, vil det få store konsekvenser for morgentrafikken onsdag morgen. De tre veje, der er tale om, er nemlig byens tre hovedtrafikårer.

01:07 VIDEO: Christian Heine bor lige ned til Brabrand Sø. Et idyllisk sted, men for tiden er idyllen afløst af bekymringer. For her ses han midt i baghaven. Foto: Privat Luk video

- Vi vil være rigtige kede af at lukke vejene, for det vil give store problemer i morgentrafikken, men der er også grænser for, hvad vi kan give tilladelse til, når der er tale om så store vandmængder, siger Flemming Frøsig Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND følger vejsituationen tæt, og melder ud her på tv2østjylland.dk, hvis kommunen lukker én eller flere af de tre omtalte veje.

Læs også By står over for flere oversvømmelser: - Vandstanden har aldrig været højere

Her skal du kører, hvis vejene bliver lukket

Hvis de tre veje ender med at blive lukket, skal du ud på større omveje.

På billederne herunder kan du se, hvilke tre veje, der er tale om og læse, hvilke vej du i stedet skal køre, hvis vejene ender med at blive lukket.

Det er disse tre veje i Silkeborg, der lige nu er lukningstruet. Foto: TV2 ØSTJYLLAND.

Vestre Ringvej

Vestre Ringvej er en meget trafikeret vej, og derfor håber kommunen i høj grad, at de kan lade netop denne vej stå åben.

Beredskabet har netop lagt såkaldte water tubes ud langs søen, så de på den måde kan holde vandet væk fra vejen.

Læs også Beredskab opfordrer: Beskyt jeres ejendomme

Hvis vejen mod forventning bliver nødt itl at blive lukket, skal man kører ad Herningvej og op ad Kærgårdsvej.

Vestre Ringvej kan forhåbentlig holdes åben for færdsel. Foto: Google Street View

Christian 8.s Vej

På Christian 8.s Vej er der især meget vand tæt ved Viborg Broen. Denne vej er byens mest trafikerede vej. I løbet af en dag kører der 20.000 køretøjer på netop denne vej.

Hvis den bliver lukket, kan man især få problemer som bilist, fordi det netop er den største færdselsåre i byen. Man skal køre forskellige omveje alt efter, hvor man skal hen.

Christian 8.s Vej er lige nu i fare for at blive undermineret. Foto: Google Street View

Søvej

Søvej ligger ved indreby. Hvis denne vej ender med at blive lukket, skal man køre syd rundt om midtbyen fremfor at køre hen ad søvejen. Man vil helt automatisk blive ledt på rette spor af skilte.

Der vil blive sat skilte op, som viser, hvilken vej man kan køre, hvis Søvej bliver lukket. Foto: Google Street View