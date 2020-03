Vandet strømmer stadig ind - og nu fosser pengene ud

Pumperne har kørt i døgndrift i de sidste mange måneder hos Svostrup Kro ved Silkeborg.

Oversvømmelser ved Gudenåen har haft store konsekvenser for kroen, men selvom den seneste tid har budt på mindre regnfald, er problemerne ikke ovre for kroens ejere.

Nu har vi jo kæmpet i syv måneder, hvorfor skulle vi give op nu? Dragan Sljivic, ejer af Svostrup Kro

Udbruddet af coronavirus i Danmark betyder nemlig massevis af aflyste reservationer.

- Telefonen har kimet. Vi har fået så mange aflysninger, at vi ikke engang troede på det selv. I de fleste tilfælde var det ikke et spørgsmål om at flytte dato, men om at aflyse, og det har vi været nødt til at acceptere, siger kroens ejer Dragan Sljivic til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Vandmasser tvinger kro til at opgive overnattende gæster

Dermed er kroens ejere, ægteparret Dragan Sljivic og Kathrine Leth, ramt af problemer igen.

- Det betyder jo alverden, at vi nu igen bliver druknet lidt af noget andet. Alt er blevet sat på standby, og det er ikke fordi, at oversvømmelserne er helt ovre. Vi har jo stadigvæk pumperne, der skal køre i døgndrift, siger Kathrine Leth til TV2 ØSTJYLLAND.

De færre gæster betyder en lavere indtjening, mens parret stadig skal betale løn til personale og strøm til pumperne, der kører på fuldt tryk.

- Lige nu ville vi jo have fulde huse, så det gør ondt, men vi har lavet en spareplan, siger Dragan Sljivic.

05:36 VIDEO: TV2 ØSTJYLLAND besøgte i efteråret 2019 Svostrup Kro, der var hårdt plaget af massive mængder nedbør. Video: Torben Mondrup, TV MIDTVEST Luk video

Holder stadig åbent

På trods af de mange aflyste reservationer, holder kroen stadig åbent. Blandt andet af hensyn til kokkeelever, som til daglig arbejder på kroen. Samtidig har ejerne dog taget en række forholdsregler for at mindske smittespredning af COVID-19.

- Nu har vi flyttet bordene, så folk sidder længere væk fra hinanden. Vi fjerner alt, der hedder buffet, vi har håndsprit over alt, og vi desinficerer vores døre og håndtag, siger Dragan Sljivic.

Derudover har de indført faste kæder, som personalet arbejder i for at undgå, at alle bliver syge på en gang, hvis virussen rammer.

- Vi har nogle forholdsregler, vi aldrig nogensinde havde tænkt, vi skulle have, siger Dragan Sljivic.

03:18 VIDEO: For nyligt 'Forening til bevarelse af Svostrup kro' stiftet. Målet er at redde Svostrup Kro fra vandmasserne indenfor to år. Luk video

Giver ikke op

De seneste mange måneders modgang ville nok få mange til at smide håndklædet i ringen, men kroejerne kæmper videre.

- Nu har vi jo kæmpet i syv måneder, hvorfor skulle vi give op nu? Det kan jeg simpelthen ikke se som en mulighed, siger Dragan Sljivic

Læs også Østjysk par er smittet: Sådan er det at have COVID-19

Han bakkes op af sin kone.

- Coronavirus er jo også ovre på et tidspunkt, og der skal vi jo have hjulene til at dreje rundt og sørge for, at folk kan komme her og holde deres familiefester, siger Kathrine Leth.