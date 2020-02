Vandmasser tvinger kro til at opgive overnattende gæster

Pumperne ved Svostrup Kro arbejder i døgndrift mod vandet fra Gudenåen, der rykker tættere og tættere på.

I flere måneder har store mængder vand fra åen, der er løbet over sine bredder, truet den historiske kro, der ligger lige ud til Gudenåen ved Silkeborg.

Men lige nu er situationen så voldsom, at indehaver Dragan Sljivic nok ville ønske, kroen havde en mere tørskoet placering.

Lørdag stod vandet så truende højt, at indehaveren besluttede at lukke midlertidigt ned for overnattende gæster - indtil Gudenåen igen når mere normale forhold.

- Pumperne larmer døgnet rundt. Jeg vil simpelthen ikke være bekendt at tage gæster ind, som det ser ud lige nu, siger Dragan Sljivic.

En helt anden skala

Det er langt fra nyt, at Dragan Sljivic og Svostrup Kro må kæmpe mod vandet.

De seneste 25 år har der fra tid til anden været vand i kælderen, men det har aldrig været i nærheden af at være lige så slemt, som det har været de seneste seks måneder, hvor der har været tale om deciderede oversvømmelser.

Og i februar er der faldet så store mængder regn, at situationen nu er uholdbar.

Fredag trængte der for første gang vand ind i én af kroens suiter. Det er et sted på kroen, hvor der aldrig har været brug for pumper tidligere.

Og Dragan Sljivic er bange for, at det kan blive værre.

- Vandet er så højt, at det snart begynder at løbe over Svostrupvej. Det bekymrer mig lidt, for så snart det får et nyt indløb, så kan det gå stærkt. Jeg er bange for, at det stiger endnu mere, siger han.

Nyt nedbør på vej

Han fortæller, at der er en mand på vagt 24 timer i døgnet, der holder øje med, om pumperne kan følge med.

Derfor er de gæster, der tjekker ud af kroen i dag de sidste, indtil vandet begynder at trække sig tilbage.

Jeg håber, at det bliver kortvarigt, men vi kommer nok allertidligst til at tage gæster ind på torsdag. Dragan Sljivic, kroejer, Svostrup Kro

- Jeg håber, at det bliver kortvarigt, men vi kommer nok allertidligst til at tage gæster ind på torsdag, fortæller Dragan Sljivic.

Det er langtfra kun Svostrup Kro, der har problemer med vand fra nærliggende åer og søer. Den usædvanlige våde februar har også betydet, at veje og stier nær Brabrand Sø og Årslev Engsø i Aarhus er spærrede.

Og der er ikke meget hjælp at hente fra vejrguderne de kommende dage. Søndag bliver forholdsvis tør, men prognoserne viser, at et nyt regnvejr trækker ind over landsdelen mandag.

