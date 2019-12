Kommune vil droppe plastik - men biolog har andet forslag

De får plastikkrus til møder, og deres mad bliver også serveret i plastikemballage til frokost. Men det skal være slut i 2022, og allerede næste år skal de gå i gang med projektet.

Det er i hvert fald ambitionen hos SF, Enhedslisten, Alternativet og De Radikale i Silkeborg Kommune, der vil droppe alt engangsplastik.

- Konkret sidder jeg til rigtig mange møder, og vi bliver serveret kaffe, sodavand og mad i plastik, og det, synes jeg ikke, kan passe. Det kan vi godt gøre bedre, siger Johan Brødsgaard fra Radikale Venstre til TV2 ØSTJYLLAND.

Alene i Europa produceres knap 26 millioner tons plastikaffald om året, og ifølge Miljøstyrelsen blev kun 30 procent genanvendt i 2016, og dét er faktisk selve problemet, lyder det fra en biolog.

Brug plastik, men sortér det

- Det handler om, hvordan vi skiller os af med plastik - ikke så meget om, hvorvidt vi bruger det. Det gør en forskel, at man bliver bedre til at samle og og sortere hjemme, og at det bliver genbrugt, siger Karsten Bjerrum Nielsen, der er biolog i Kattegatcentret.

Partierne i Silkeborg mener, at en plastikfri kommune er bedst for miljøet, men biolog Karsten Bjerrum er ikke helt enig.

– Hvis vi bare kunne håndtere plastikken efterfølgende, og det blev sorteret og genbrugt. Der er selvfølgelig også nogle erhvervsmæssige og bæredygtige ting i forhold til at producere det, men den store udfordring er håndteringen efterfølgende, siger han.

Silkeborg har ingen opgørelser over, hvor meget plastik de bruger. Alligevel vil de fire partier prioritere det.

- Det er muligt, at det kommer til at give nogle bøvlede processer og noget omstilling, men det skal vi give vores støtte, siger Johan Brødsgaard fra Radikale Venstre.