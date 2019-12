Nu åbner ny gade - men dens striber kræver en forklaring

Der er kommet røde og hvide striber på hovedgaden, Adelgade, i Skanderborg. Det har dog ikke noget med landsholdet at gøre, men derimod sikkerhed.

Vejen er siden maj blevet bygget om for at gøre den mere sikker, men nogle borgere er i tvivl om, hvordan de skal bruge den nye vej.

Det har folkene fra Vej og Trafik observeret, efter den første del af vejen er færdig. Derfor er de nu ude med en forklaring af vejen på kommunens Facebook-side.

- Nogle kører måske lidt forsigtigt, hvis de er i tvivl, om de må køre over de røde baner. Men man må gerne køre på de røde baner. Man bør dog ikke gøre det, siger Brian Nielsen, der er ingeniør i Vej og Trafik i Skanderborg Kommune til TV2 ØSTJYLLAND, og uddyber, at folk skal fokusere på de hvide linjer på vejen ligesom man gør på andre veje.

Men hvorfor laver I en vej, der kræver en forklaring?

- Vi mener, at den er selvforklarende, men nogle folk har været lidt i tvivl. De fleste kører dog præcis, som vi gerne vil.

Her ses de røde baner på Adelgade.

De røde baner er anlagt for visuelt at vise, at vejen snævrer ind, for at forebygge at folk kører for hurtigt og forsager ulykker. Det har nemlig tidligere været et problem, at folk kørte hurtigere på den brede gade end de 30 km/t, som er meningen.

- Det er et krav, at vejen skal være bred, fordi der kører busser. Men vi ved samtidig, at folk kører hurtigt på brede veje. Derfor har vi lavet en visuel indsnævring. Derudover kommer der til at være tre bump og to hævede flader på vejen, siger Brian Nielsen og forklarer, at det altså er lovligt at krydse de røde baner. Man bør dog kun gøre det, hvis man ikke kan undgå det, for eksempel når man passerer en bus.

Men hvorfor lægger I ikke sten i stedet for rød maling?

- Man kunne godt have lagt sten, men det er dyrere end vores løsning. De røde baner er for at få midlerne fra byrådet til at slå til. Vi har helt tiden sagt, at ombygningen er et forsøg, fordi vi vil se om det, vi laver, virker for Adelgade. Vi evaluerer det senere, og måske kommer der nogle pænere materialer senere hen, siger ingeniør Brian Nielsen.

Uheldsplaget gade

Adelgade er flere gange blevet ombygget. I 1992 blev Adelgade ændret fra bred vej til smal, zigzaggende gade. Det skete, fordi bilister for 27 år siden ofte kørte gennem gaden med for høj fart. Men man glemte i den omgang cyklisterne. I hvert fald blev der ikke bygget cykelstier, da vejen blev anlagt, og det har sidenhen resulteret i flere uheld med cyklister.

22-årige Anne Sidelmann slog en kolbøtte henover styret, hvorefter hun ramte asfalten, da hun blev påkørt af en bil. Selvom hun efter styrtet havde smerter i hoften og nakken, var hun mest bekymret over, at bilen kunne have ramt et barn.

Formanden for miljø- og planudvalget i Skanderborg Kommune, Claus Leick (SF), har tidligere udtalt, at han ikke turde cykle på Adelgade.

- Det er simpelthen for farligt. Man bliver klemt, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND i forbindelse med den 22-årige kvindes uheld.

Ifølge Vej og Trafik bliver der ved den nye ombygning anlagt cykelstier, og det skal forhåbentlig gøre gaden med sikker. Efter jul kommer der ligeledes belysning, men efter aftale med cityforeningen bliver det først, når julelysene er taget ned.

Vej og Trafik forventer, at asfaltarbejdet på Adelgade er færdigt i uge 51.