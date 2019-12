Inge elsker julen - har over 700 nisser på 67 kvadratmeter

Julen er en tid, der deler vandene. Nogle hader den, andre elsker den. Inge Nielsen tilhører sidstnævnte gruppe. Og hun elsker især nisser. Hun har flere end 700 nisser af mærket Pobra Baby i sin lejlighed på 67 kvadratmeter i Funder ved Silkeborg.

- Jeg bor heldigvis alene, så der er ingen, jeg skal skændes med om hvor meget julepynt, der skal op, siger Inge Nielsen grinende til TV2 ØSTJYLLAND.

Det her er et udvalg af de nisser, som Inge Nielsen samler på. Foto: Inge Nielsen / Privatbillede

Her kan man se en del af samlingen. Foto: Inge Nielsen / Privatbillede

Nisserne finder hun blandt andet i genbrugsbutikker og på Den Blå Avis.

- De betyder rigtig meget. De er ikke fremme hele året, men jeg har nisser på hjernen hele året, siger hun og kalder dem hendes nye børn, efter hendes rigtige børn er flyttet hjemmefra.

01:39 VIDEO: Datoen den 30. november betyder, at en villavej i Hinnerup forvandler sig til en af Østjyllands største juleattraktioner. For at det kan lade sig gøre, kræver det stor dedikation fra beboerne – og oceaner af julepynt og lyskæder. Luk video

Ligesom frimærker

Hun mener, at man kan sammenligne hendes hobby med frimærkesamlere.

- Der må være et gen i mig, der gør, at nisser og mig hænger godt sammen.

Læs også To små børn fundet efterladt på gaden: Forældre har endnu ikke meldt sig

Hun har altid samlet på nisser, men samlingen af Pobra Baby Nisser har hun anskaffet de seneste to år. På billedet herunder kan man se hvor få, hun havde i 2017.

Det her var hendes samling i 2017. Siden er der kommet en del flere til. Foto: Inge Nielsen / Privatbillede

Til spørgsmålet om man ikke kan få for mange nisser, svarer hun nej - i hvert fald ikke af Pobra Baby nisserne.

- Jeg vil gerne være med til at lave et museum i Jylland. Der ligger allerede et i Glostrup. Min drøm er at have et sted, hvor de kan stå. Det er lidt synd, at de skal pakkes væk, siger hun.

Læs også Kraftig vind skaber udfordringer for Molslinjen