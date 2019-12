Kraftig vind skaber udfordringer for Molslinjen

Der er varslet vindstød af stormstyrke i dag, og den kraftige blæst har gjort det besværligt for Molslinjen at komme i havn.

DMI har varslet vindstød af stormstyrke i det østjyske i dag, og det giver udfordringer for Molslinjen. Den nyeste færge, Express 4, har haft problemer med at sejle ind i Aarhus Havn.

TV2 ØSTJYLLAND havde tilfældigvis en reporter ombord på færgen, som cirklede rundt ud for havnen i cirka 40 minutter.

Folk er da lidt irriterede, og nogle bliver lidt søsyge, men ellers tager folk det stille og roligt. Thomas Gam Nielsen, journalist, TV2 ØSTJYLLAND

- Kaptajnen fortalte over højttaleranlægget, at vi ikke kunne sejle ind på grund af vinden. Lige nu har vinden så ændret retning, så nu forsøger han alligevel at sejle ind, sagde journalist på TV2 ØSTJYLLAND, Thomas Gam Nielsen, fra færgen omkring kl. 11.30.

Molslinjen cirklede rundt i cirka 40 minutter, inden den sejlede i havn i Aarhus.

Forsinkede passagerer

Det var blevet varslet, at Molslinjen skulle have fat i en slæbebåd, men det lykkedes alligevel for kaptajnen at komme i havn. Det har givet en forsinkelse for passagererne, der ellers tog det rimeligt pænt.

Vi har slet ikke kunnet regne med de prognoser, vi har fået. Jesper Maack, kommunikationschef, Molslinjen

- Folk er da lidt irriterede, og nogle bliver lidt søsyge, men ellers tager folk det stille og roligt, sagde Thomas Gam Nielsen.

Læs også To små børn fundet efterladt på gaden: Forældre har endnu ikke meldt sig

Over højtaleranlægget har kaptajnen oplyst, at en af de ældre færger, Express 2, godt kunne sejle ind til Aarhus Havn, fordi den er mindre vindfølsom end den nye Express 4.

Det er Molslinjens nye Express 4, der har haft problemer med at komme i havn.

Utilregnelige prognoser

Molslinjen bekræfter, at der har været problemer med at komme i havn, men at Express 4 nu har lagt til. Passagererne bliver læsset af, og så sejler færgen igen.

- Det er selvfølgelig vinden, der driller. Vi har slet ikke kunnet regne med de prognoser, vi har fået. Der er flere andre færger, der også kæmper med vinden, som er kraftigere og mere ustadig end varslet, siger kommunikationschef i Molslinjen, Jesper Maack, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi holder hele tiden øje med det, og hvis vinden bliver værre, overvejer vi at lægge de sidste to dobbeltture sammen. Jesper Maack, kommunikationschef, Molslinjen

Ifølge kommunikationschefen ser det lige nu ud til, at der ikke bliver problemer med at komme i havn i Aarhus resten af dagen. Til gengæld kan det blive mere problematisk at komme i land på Sjællands Odde.

Læs også Molslinjen om Kattegat-bro: - Vi har allerede en flydende bro

- Havnen i Odden er noget mere udsat for den vindretning, vi har lige nu, så der kommer vi til at få udfordringer. Vi holder hele tiden øje med det, og hvis vinden bliver værre, overvejer vi at lægge de sidste to dobbeltture sammen og sejle med den mindre vindfølsomme Express 2, siger Jesper Maack.

07:07 VIDEO: Tidligere i år var vores fredagsprogram Mig og Mit Arbejde ombord på Molslinjen. Indslaget er fra 24. maj 2019. Luk video

Express 4 begyndte at sejle i midten af marts. Den er en smule mere vindfølsom i fronten end de andre hurtigfærger, og det gør, at den bliver udfordret, når vinden er så kraftig.

Molslinjen opfordrer passagererne til at holde øje på Facebook eller hjemmesiden for opdateringer om driften.

Læs også Se billederne: I dag er det 20 år siden Østjylland blev ramt af århundredets orkan