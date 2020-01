Fremmede kvinder bliver veninder gennem facebook-gruppe

Det kan være grænseoverskridende at flytte til en helt ny by, hvor man ikke kender nogen. Men en Facebook-gruppe kaldet 'Silkeborg Kalders pigepanel' forsøger at gøre det lidt nemmere.

Gruppen har over 1000 medlemmer, og de hjælper hinanden med stort og småt på Facebook og i virkeligheden. Det kan være alt fra valg af frisør over daginstitution til hvor man skal bosætte sig i kommunen.

- Det vigtigste er ikke, hvad vi skal lave, men muligheden for at mødes, så man ser, at man ikke er den eneste, der er flyttet fra alt det kendte til Silkeborg, siger Ditte Erlendsson, der administrerer facebookgruppen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er for en håndfuld år siden flyttet fra Aarhus til Silkeborg sammen med sin mand og to børn, da huspriserne i Aarhus ikke passede sammen med deres drømme.

- Vi har begge to læst i Aarhus, og vi indså hurtigt, at drømmen om hus og have ikke kunne realiseres, så vi skulle finde noget, vi havde råd til. Og vi har ikke et øjeblik fortrudt, at vi valgte Silkeborg, siger Ditte Erlendsson.

Hun står nu for at arrangere forskellige arrangementer for gruppens følgere én gang om måneden, og hun har selv fået en gruppe veninder gennem gruppen.

- I sin tid gik vi til popquiz og i byen sammen. Og nu har vi alle sammen fået børn, så nu er det lidt noget andet. Nu er det lørdag formiddag med børn og det hele.

En bus med børnefamilier hver dag

Og der er mange nye tilflyttere i Silkeborg - især børnefamilier som Ditte Erlendssons.

- Hvis man skal sige det lidt populært, så er det faktisk en flyttebus med en børnefamilie hver eneste dag, som kommer til Silkeborg, siger Gregers Pilgaard, der er udviklingschef i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Østjylland er det fortsat Aarhus, der ligger øverst i forhold til nettotilflyttere det seneste år, men herefter kommer Silkeborg, som har fået 1012 nettotilflyttere i perioden fra 2018 og indtil tredje kvartal sidste år.

Det er blandt andet et resultat af, at kommunen aktivt har promoveret byen siden 2012 - på web, Facebook og ude i virkeligheden.

- Dem, vi allerhelst vil have fat i, er faktisk unge aarhusianere. Og derfor gør vi også nogle helt analoge ting som at stille en legeplads op i Aarhus for at komme i dialog med mulige tilflytterfamilier, siger udviklingschef Gregers Pilgaard.

Ifølge byens borgmester er der plads til mange flere nye tilflyttere, men alle er ikke enige. Hør en debat herunder mellem borgmesteren og Steen Konradsen, der er kasserer i foreningen 'Skøn på Silkeborg.'