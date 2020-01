Kendt Instagram-personlighed kritiserer aarhusiansk bar

Den seneste tid har brandene i Australien fyldt alle medier. Og også Australian Bar i Aarhus har lagt mærke til tragedien.

De har valgt at støtte med 1 krone for hver nye følger, de får på Instagram. Og den metode er ikke gået ubemærket hen hos Instagram-profilen Anders Hemmingsen, der har over 900.000 følgere.

Han er forarget over metoden og skriver i dag dette i sin story:

Foto: Anders Hemmingsen / A Bar Aarhus

Han mener, at det er tydeligt, at Australian Bar kun er ude på at få nye følgere.

- Jeg har ikke noget imod folk, der donerer penge, men hvis man gør det ved, at man skal følge en profil og kun giver 1 krone. Det er helt usmageligt, siger Anders Hemmingsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Naturbrandene i Australien Et område, der er større end Danmark, er indtil videre brændt ned. 24 mennesker er siden september bekræftet døde i naturbrande. Hundredvis af hjem er brændt ned. De to delstater New South Wales og Victoria har erklæret undtagelsestilstand, og beboerne i delstaterne er anmodet om at forlade områderne. Kilde: DR

Han synes også, at man kan se i kommentarsporet, at de ikke ved, hvem de vil donere pengene til eller hvornår.

- De skulle have sat sig ind i sagerne og hvor pengene går til og hvornår det bliver offentliggjort. De kunne også have sagt, at for hvert like af et billede, ville de donere et beløb. Det er det, man normalt gør, og det er det, jeg ville jeg have gjort, siger Anders Hemmingsen.

Læs også Kendt komiker var ”usynlig” på sit børnehavebillede – nu har han taget det om

Havde ikke regnet med kritik

Hos Australian Bar kan de godt forstå, at Anders Hemmingsen reagerer på deres initiativ.

- Det er jo hans job, og jeg kan godt forstå, han griber den. Der er et par, der har reageret negativt. Det havde vi ikke regnet med. Det er beklageligt, men det har ikke været hensigten, siger Lars Mejlgaard, der er CCO hos Rekom, der ejer Australian Bar til TV2 ØSTJYLLAND.

Nogle gange laver man nogle initiativer, man lærer af. Lars Mejlgaard, CCO hos Rekom, der ejer Australian Bar

- Hensigten har været at se hvor mange penge, man kunne samle ind. Og hvis slutresultatet er ukendt, pirrer det ofte folks interesse ligesom ved store danmarksindsamlinger, tilføjer han.

Han tænker dog ikke, at de vil bruge samme metode en anden gang.

Læs også 16-årig smidt ud af skolen for at tage rusmidler: Det er uacceptabelt, mener faderen

Man lærer af sine fejl

- Vi tager det til efterretning i forhold til andre fremtidige opslag. Nogle gange laver man nogle initiativer, man lærer af, siger Lars Mejlgaard og tilføjer, at han ikke tror, at de laver et lignende opslag en anden gang.

Tror du, at I laver et lignende opslag en anden gang?

- Vi er ærgerlige over, at vi træder nogle over tæerne. Det giver stof til eftertanke.

Læs også Sort skimmel, fedt og skidt: Ølbar får endnu en bøde

Til spørgsmålet om hvem pengene skal gå til og hvornår de får dem, svarer han, at pengene skal gå til australske røde kors, og resultatet af konkurrencen offentliggøres fredag.

- Vi fremlægger selvfølgelig dokumentation for det, siger Lars Mejlgaard fra Rekom.

Sletter følgere igen

Siden opslaget blev lagt op mandag har de fået 8000 flere følgere, og 25 procent af æren kan de ifølge dem selv tilskrive Anders Hemmingsen.

Som reaktion på det, siger Hemmingsen:

- Det er da dejligt, men jeg har også den tanke, at jeg får mine følgere til at gå ind og unfollowe dem, når konkurrencen slutter. Så skal jeg gøre mit for at trække det tilbage - uden at det skal være en fight, siger Anders Hemmingsen.

Se vores miniserie om Mathilde på 191 cm på Youtube, der prøver at score i byen i Aarhus: