Video: Se Randers Regnskovs nyudklækkede leguan-unger

Se de nyfødte unger i videoen her.

Randers Regnskov er netop blevet over tyve små leguanunger rigere, og de vil nu blive tilbudt andre zoologiske haver ud over hele Europa.

De har nemlig i forvejen 17 søskende, og regnskoven vil ikke risikere indavl.

Her ses nogle af ungerne.

- Ved pattedyr kan man hurtigt godt se, at der kommer defekter. Det kan være psykiske som fysiske. Man får nogle dårligere dyr, siger dyrepasser Kristian Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Aarhusiansk bar støtter Australien - Hemmingsen kalder metode 'usmagelig'

Regnskoven har fået flere af deres dyr fra andre europæiske zoologiske haver, og de har ligeledes sendt flere dyr af sted fra Randers. Det at zoologiske haver og dyreparker forærer hinanden dyr har en kæmpe betydning ifølge regnskoven.

Læs også 16-årig smidt ud af skolen for at tage rusmidler: Det er uacceptabelt, mener faderen

- Der sidder en kurator for langt de fleste arter og holder øje med, at de kommer op og parrer den rigtige hun for eksempel, så de ikke parer en kusine, siger Kristian Sørensen.

Randers Regnskov forærer udover leguaner også papegøjer, søheste og anakondaer væk til andre europæiske zoologiske haver.

Læs også Kæmpeøgle flytter fra Randers

I videoen øverst kan man se de nye unger samt en række andre af havens dyr.