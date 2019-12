Silkeborg vil forvandle bymidte - by og vand skal flyde sammen

Silkeborgs bymidte skal igennem den helt store forvandling, hvis det står til byens politikere.

I den kommende uge skal byrådet tage stilling til en milliardplan, der skal ændre byens centrum, så byen bliver et sted med liv og aktiviteter - og ikke kun et sted, hvor folk køber ind i weekenden.

- Pengene skulle gerne komme fra forskellige fonde, som synes, at det her er en god ide. Det er på ingen måde et projekt, som Silkeborg Kommune kan løfte alene, siger borgmester Steen Vindum (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det centrale i planen er, at Søvej skal flyttes, så den går bag om rådhuset. Det giver mulighed for at få en grøn park langs vandet med sportsfaciliteter og et kulturområde, hvor Museum Jorn skal flyttes til. Ved havnen skal der bygges et dockanlæg, hvor Hjejlen skal flyttes til, og det skal også bruges som et kulturområde.

- Det er nogle af vores allermest attraktive arealer, og i dag bliver de brugt til infrastruktur og parkering, og det er det, vi gerne vil have gjort op med, siger Trine Skammelsen, der er Plan- og Byggechef i Silkeborg Kommune.

- I dag tager man jo ind og shopper lørdag formiddag, og det skal man blive ved med, men vi vil også gerne, at man tager ind til byen for at dyrke fritidsaktiviteter og for at nyde naturen og kulturen, uddyber hun.

Områder uden aktiviteter skaber fuglekasser

Projektet skal sikre, at Silkeborgs bymidte også i fremtiden er fyldt med liv og handel - og især at handelslivet ikke ender med at dø hen.

Og Silkeborg er langt fra alene med deres ambitioner om at gentænke infrastrukturen og forny bymidten. De er del af en større tendens, lyder det fra en fremtidsforsker.

- Det er i hvert fald vigtigt, at man tænker på at lave noget i bymidten, der giver liv. Man kan for eksempel se de steder, hvor man kun bygger bygninger, at det bliver til fuglekasser, hvor folk aldrig kommer uden for bygningerne - ligesom på Aarhus Ø.