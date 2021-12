Beboere fik sænket farten efter 30 års kamp – men må fortsat leve med massive trafikgener

- Vi, der bor her, mærker ikke, at farten er sænket. Trafikken er ikke aftaget – måske er den endda øget, siger Karen Gubi Duelund.



Er det ikke bare et vilkår, når man vælger at købe hus her, at der er meget trafik?

- Jo, det kan man sige. Da vi købte vores hus for 20 år siden, vidste vi godt, at der lå en stor vej her. Hvad vi ikke vidste var, at der kom en motorvej i den ene ende og en helt ny bydel i den anden ende, siger Karen Gubi Duelund med henvisning til en motorvejstilkørsel fra 2015 og det nye boligområde Eriksborg, der tilsammen rammer Nørreskov Bakke ind.