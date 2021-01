Efter 30 års kamp bliver farten sat ned: - Vi er glade men ikke tilfredse

For fremtiden skal der lettes lidt på speederen for bilister på Nørreskov Bakke i Silkeborg. For inden længe bliver hastighedsbegrænsningen på vejen ændret fra 60 km/t til 50 km/t.

I mere end 30 år har beboerne på Nørreskov Bakke i Silkeborg kæmpet for at få politikerne til at gøre noget ved den massive mængde trafik på vejen.

Men ventetiden er nu ovre, for på et møde i Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune mandag blev det endegyldigt vedtaget, at hastigheden sættes ned, og at der etableres et lyskryds på strækningen.