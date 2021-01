Pårørende om kritik af plejehjem: - Jeg er rystet og ked af det

Derfor er Iben Jensen ked af at læse i tilsynsrapporten, at der stadigvæk er problemer på stedet:

- Jeg er lidt rystet over, at man ikke er kommet videre, og at man stadigvæk ikke yder den hjælp og omsorg for vores ældre. Det gør én noget utryg, siger Iben Jensen.

Tilsyn: Medarbejdere talte hen over hovedet på borger

Styrelsen påtaler 14 punkter, og blandt de største mangler på plejehjemmet er sikring af borgernes livskvalitet, værdighed og trivsel samt manglende metoder og arbejdsgange for at undgå magtanvendelser. Ligesom de pårørende er utrygge:



- Under tilsynet blev det observeret, at en borger opsøgte hjælp og blev urolig, men at ingen medarbejdere reagerede. Det blev endvidere observeret, at nogle medarbejdere smækkede med dørene og havde samtaler hen over hovedet på en borger, ligesom borgeren blev omtalt i tredjeperson frem for at blive inddraget i samtalen, lyder det blandt andet i tilsynsrapporten fra Huset Nyvang.



Pårørende: Man kan stadig opleve en dårlig tone

Iben Jensen kan nikke genkendende til tilsynets observationer:

- Det er jo også det, vi oplever, når vi kommer på besøg - at borgere, der har en urolig adfærd, de bliver ikke mødt, og man tager ikke hånd om dem, siger Iben Jensen.

- Man burde som minimum kunne tale pænt og opføre sig ordentligt og være lydhør, når de beder om hjælp, fortsætter hun.