Voldsom kritik af udskældt plejehjem – politiker kræver fyringer

Hele 17 krav er ikke opfyldt. Blandt de største mangler på stedet er sikring af borgernes livskvalitet, værdighed og trivsel samt manglende metoder og arbejdsgange for at undgå magtanvendelser. Ligesom at de pårørende er utrygge.

- Under tilsynet blev det observeret, at en borger opsøgte hjælp og blev urolig, men at ingen medarbejdere reagerede. Det blev endvidere observeret, at nogle medarbejdere smækkede med dørene og havde samtaler hen over hovedet på en borger, ligesom borgeren blev omtalt i tredjeperson frem for at blive inddraget i samtalen, lyder det blandt andet i tilsynsrapporten fra Huset Nyvang.