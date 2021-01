Randers-virksomhed i shitstorm på Facebook

- Her er tale om grove lovovertrædelser, hvor der bliver hævet penge direkte på forbrugernes konti. Det er ikke lovligt at lokke kunder med gode tilbud og så tilmelde dem et betalingsabonnement, uden at oplyse tydeligt om det, udtaler Christina Toftegaard Nielsen, der er forbrugerombudsmand.

Ejer henviser til pressemeddelelse

Det er ikke lykkedes for TV2 Østjylland at få en kommentar til sagen fra Copenhagen Lashes. Ifølge CVR-registret er Copenhagen Lashes ejet af Sebastian Møller Gaardsøe.

I en sms til TV2 Østjytlland henviser Sebastian Møller Gaardsøe til den pressemeddelelse, som er lagt ud på Copenhagen Lashes’ hjemmeside.

Her står blandt andet:

- Vi er naturligvis kede af, at så stor en del af vores kunder ikke var under opfattelse af, at det er et abonnement, de har tegnet. Vi forsøger efter bedste evne at gøre vores kunder opmærksom herpå forinden købet, da vi kun ønsker loyale og langvarige kundeforhold.