Arkæologer blæst omkuld: En gravhøj fuld af overraskelser

Dette tyder på, at området allerede inden højens opførsel har haft en særlig betydning for den slægt, der hørte til her.

Louise Søndergaard tripper for at dykke nærmere ned i alle fundene og finde sammenhængen.

- Jeg glæder mig til at finde ud af hele sammenhængen. Her har hendes slægt en sammenhæng til husene. Vi kan allerede se, at flere generation er begravet der. Det er de sociale erindringer fra den tid, jeg synes er vild. Og hele den sammenhæng, vi begynder at få, når vi vasker keramikken og renset bronzen, siger Louise Søndergaard.