Risiko for flere centimeter sne onsdag

Nogle steder i landet er der allerede faldet sne i de første dage af det nye år, og onsdag ventes endnu flere at kunne få vinterlig nedbør, når et lavtryk sender sine fronter op over Danmark fra sydøst.

Nedbøren vil falde ved temperaturer lige omkring frysepunktet, så det er ikke alle steder sneen bliver liggende, og ved Østersøen vil man hovedsageligt få regn.

Det er et lavtryk over Polen, der natten til onsdag sender en front med udbredt nedbør frem mod Danmark. I løbet af onsdagen vil fronten langsomt bevæge sig op over det meste af landet, og jo længere mod nord og vest nedbørsområdet kommer, jo større er chancen for, der vil falde sne.