Stines far forstår ikke vaccineplan: Hvorfor er udviklingshæmmede ikke blandt de første?

- Hvis de bliver ramt af smitte herude, så vil de ikke være i stand til at forstå, hvad der sker omkring dem, siger John Simonsen, der foruden at være far til Stine også er bestyrelsesmedlem i pårørendeforeningen Landsbyen Sølund, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og netop den manglende forståelse for, hvad der foregår synes han er vigtig at have for øje, når det handler om de udviklingshæmmede i forhold til coronapandemien.

- Blot for at illustrere, hvor sårbar den her gruppe er, og hvor lidt de forstår af det, der foregår, så bliver min datter kørt til Viborg Sygehus og lagt i fuld narkose, hvis hun skal have lavet en tandbehandling, fortæller John Simonsen.