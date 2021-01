Regeringens støttepartier vil sænke forsamlingsloftet

- Vi skal sørge for, at folk mødes færre. De nye mutationer smitter meget mere og meget hurtigere, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at holde smitten under kontrol, mens vi venter på flere vaccinedoser. Nu skal den have den sidste store skalle. Det sidste store nedlukningsryk, siger Jacob Mark, gruppeformand i SF.

Næsten alt er lukket ned, så folk mødes primært i private hjem, men et forsamlingsloft gælder ikke i private hjem. Hvorfor vil det have en effekt at sænke forsamlingsloftet?

- Fordi folk i høj grad lytter til myndighederne, og jeg tror, at hvis der kommer en fornyet og skærpet restriktion om, at man skal mødes færre, vil folk lytte til det - også i private hjem, siger Jacob Mark.

Venstre afviser at sænke forsamlingsloftet

Venstre er omvendt uenig i, at der er behov for at sænke forsamlingsloftet.

- Der går ikke en dag, uden at venstrefløjen synes, at de skal lægge restriktioner oven i det, myndighederne anbefaler. Det deltager vi ikke i. Vi skal holde mest muligt åbent, medmindre det er tvingende nødvendigt at lukke ned, siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.