Malenes demente far bor på coronaramt plejehjem: - Jeg har mest lyst til at køre op og hente ham

For hende er det særligt bekymrende, at hendes far ikke selv er i stand til at registrere og give udtryk for sine behov, og derfor kan blive glemt i en så kaotisk situation – særligt når der næsten kun er vikarer tilbage på gangene.

- Jeg føler mig magtesløs. Jeg har mest lyst til at tage op og hente min far, så jeg ved han har det godt. Men det kan jeg jo ikke. Jeg har ikke mulighed for at passe ham med de behov, han har. Jeg har tænkt i alle mulige retninger, for jeg kan jo tydeligvis ikke regne med det deroppe, siger en berørt Malene Toft.