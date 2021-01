Vaccination får skidt start: Borgerne er ikke blevet indkaldt i E-boks

4500 tider klar

I første omgang er det sårbare og ældre borgere, som er i særlig risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb, der er blevet indbudt til vaccination på vaccinationscentrene. Det kan for eksempel være ældre borgere, der nok klarer sig i eget hjem, men er afhængige af hjælp til personlig pleje og det praktiske, eller borgere med tilstande eller sygdomme som betyder, at de er særligt udsatte for et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med COVID-19.



- Det er fantastisk, at vi allerede nu kan begynde at tilbyde vaccinationer mod COVID-19 til de første borgere, som ikke bor på plejehjem eller er frontpersonale i kommunerne eller på hospitalerne. I første omgang er der kun tale om tilbud til en mindre udvalgt gruppe, men jeg glæder mig til, at vi snart kan brede tilbuddet ud til mange flere, sagde regionsrådsformand Anders Kühnau (S) mandag.