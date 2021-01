Den engelske mutation: Virussen skal bremses nu, før den får overtaget

Den første januar i år udgav Statens Serum Institut i en ny rapport, der også vurderer, at det kan blive nødvendigt med nye restriktioner for at holde epidemien under kontrol. Lige nu lyder det for Statens Serum Institut, at der er konstateret 86 tilfælde af mutationen i Danmark. Men det reelle tal kan dog være ni gange større.

Hvis spredningen fortsætter, kan det "betyde, at de generelle smitteforebyggende tiltag skal styrkes eller fastholdes i længere tid for at holde epidemien under kontrol", skriver Statens Serum Institut i rapporten.

Befolkningen skal vaccineres hurtigst muligt

Tirsdag blev de første vaccinecentre taget i brug. Men der er ikke noget, der tyder på, at den nye britiske virusvariant er mere resistent over for vaccinen. Derfor er det også altafgørende at få vaccineret befolkningen så hurtigt som muligt, så man kan øge immuniteten i befolkningen, lyder det fra professor i immunologi ved Aarhus Universitet Rune Hartmann.

- I forhold til den nye britiske variant, ser vi robuste reposer på vaccinen. Så det er vigtigt, at vi fortsætter med at vaccinere så mange som muligt, siger han til TV2 Østjylland.

- Der er ikke noget der tyder på, at vaccinen ikke virker mod den britiske variant. Derfor skal vi fortsætte vaccination, og derfor skal vi indføre restriktioner nu – jo hurtigere, jo bedre, siger Lars Østergaard.