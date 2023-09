Forventer højere pris: - Der har været så mange problemer

Onsdag i sidste uge stoppede busserne på Samsø pludselig med at køre, og selvom det nok kom bag på mange samsinger, blev det konservative byrådsmedlem Per Urban Olsen ikke overrasket. - Der har jo været så mange problemer i de tre år, hvor kontrakten har varet. Så at der skete et eller andet lige pludselig, kunne man ikke blive helt overrasket over, siger han til TV2 Østjylland. Politiet kunne under en kontrol onsdag i sidste uge konstatere, at vognmandens godkendelse til at køre busser var udløbet. Det fik Samsø Kommune til at opsige kontrakten med Vognmand Bent Kristensen, der også går under navnet Bents Busser.

Siden har tidligere chauffør Heinrich Rønvig stillet sig frem med en kritik af vognmanden, der blandt andet handler om for sent udbetalt løn. Det får nu Per Urban Olsen (K) til at overveje, om den pris, Samsø Kommune takkede ja til, da Bents Busser vandt udbuddet om at køre bus på Samsø, var for lav. - Der har været gentagne henvendelser fra chauffører, som ikke har kunnet få deres tilgodehavender. I bund og grund har det nok været et for billigt tilbud, som vi aldrig får igen, så nu skal vi have fundet nogle penge frem, siger han til TV2 Østjylland. For billigt? Tilbuddet fra Bents Busser lå under kommunens eget mindstebud på 425 kroner/timen og de to øvrige bud, der kom i samme budrunde. Men borgmester Marcel Meijer (S) afviser, at de accepterede en for lav pris. - Det er faktisk ulovligt at give udbuddet til en aktør, som ikke har den bedste pris. Men jeg anerkender, at den pris, vi har fået hos Bent (Kristensen, red.), får vi ikke igen næste gang. Fordi det har været for billigt? - Jeg tror, at mange andre i den her branche ikke vil kunne gøre det for de penge. Har I været for ukritiske i forhold til, hvilken pris I har sagt ja til? - Nej, det synes jeg bestemt ikke. De prisforskelle, der var i forhold til Bents (Kristensen red.) bud og vores eget kontrolbud var ikke så stort, at det fik alarmklokkerne til at ringe, siger Marcel Meijer (S).

Han understreger, at den manglende godkendelse til at køre bus og opsigelsen af kontrakten ikke har noget at gøre med udfordringerne med udbetaling af løn. - Bent (Kristensen, red.) har udført opgaven de sidste tre år, og folk har generelt været meget tilfredse med, hvordan den er blevet udført, siger Marcel Meijer (S) Bents Busser afviser ligeledes over for TV2 Østjylland, at Samsø Kommune har givet en for lav pris. Ny leverandør i 2024 Selvom telebusserne står stille, er det lykkedes Samsø Kommune at opretholde kørslen til skole og læge ved hjælp af andre midlertidige leverandører. Ifølge borgmester Marcel Meijer arbejder kommunen også på at få driften af øens telebusser i gang hurtigst muligt, så borgerne igen kan blive transporteret fra a til b. Derefter skal kommunen i gang med at udarbejde et nyt udbudsmateriale, så de kan finde en ny, fast leverandør til buskørslen. Hvis I får et lige så billigt tilbud igen, siger I så ja? - Det er svært at sige, at vi gerne vil have et dyrere tilbud, hvis man kan få et billigt tilbud. Men jeg tror ikke, at vi får et tilbud i den her prisklasse igen, siger Marcel Meijer (S). Den opfattelse deler Per Urban Olsen (K). - Hvis der kommer et tilbud, der er halv pris, er det klart, så vil vi bede advokaterne kigge på det en ekstra gang, siger han. Både Per Urban Olsen (K) og Marcel Meijer (S) forventer, at der vil være en aftale på plads med en ny leverandør i starten af 2024.