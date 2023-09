Politiet satte en stopper for busselskab: Kørte rundt uden tilladelse

Busselskabet Bents Busser på Samsø har kørt rundt med passagerer, selv om selskabets tilladelse var udløbet.

Det oplyser Samsø Kommune.

Det er formelt politiet, der har sat en stopper for buskørslen, bekræfter politikommissær Claus Kjær-Pedersen over for TV2 Østjylland.

Han er daglig leder af Tungvognscenter Nord i Aalborg, der dækker politikredsene i Østjylland, Nordjylland og Midt- og Vestjylland.

- Jeg sendte nogle folk til Samsø onsdag, fordi vi var blevet kontaktet af lokalbetjenten på øen, som gerne ville have os til at kontrollere nogle forskellige ting. Når vi tager på sådan en tur til en ø, sørger vi selvfølgelig for at være effektive og kontrollere bredt, så vi kiggede både på lastbiler og busser, siger Claus Kjær-Pedersen.