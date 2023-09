Chauffør står frem efter bus-kaos: Manglede flere tusinde kroner

Han står nu frem med en kritik af virksomheden Vognmand Bent Kristensen, der også går under navnet Bents Busser, og som siden august 2020 og indtil sidste uge stod for buskørslen på Samsø .

Han havde arbejdet hos Bents Busser i et år, da han her i 2023 lod sig sygemelde med stress på grund af situationen på arbejdspladsen. Ifølge 3F Aarhus har en anden medarbejder ligeledes været sygemeldt med stress i år.

3F Aarhus vurderer over for TV2 Østjylland, at ti sager om løn er i den høje ende af, hvad de normalt ser, selvom lønsager ikke er unormalt i transportbranchen.

Fagforeningen 3F Aarhus bekræfter over for TV2 Østjylland, at de har kørt minimum ti sager om løn mod Bents Busser, men at der potentielt kan være flere, da sagerne sidste år blev overdraget fra en lokal afdeling på Samsø til afdelingen på Aarhus. I den proces er noget kommunikation gået tabt.

På Samsø kan man bestille en telebus for 30 kroner pr. voksenbillet og 15 kroner for et barn.

Det førte til, at buskørslen straks blev indstillet, og at Samsø Kommune få dage senere opsagde samarbejdet med Bents Busser , fordi det blev opfattet som brud på kontrakten mellem Bents Busser og Samsø Kommune, at busserne ikke længere kørte.

Heinrich Rønvigs kritik kommer efter, at politiet under en kontrol onsdag i sidste uge kunne konstatere, at Bents Bussers godkendelse til at køre busser var udløbet .

- Jeg var også utilfreds med forholdene, før jeg blev bortvist. Jeg har ellers været yderst tilfreds med jobbet. Jeg var glad for at køre bus hver evig eneste dag sidste år, siger Heinrich Rønvig.

Nu erkender borgmester Marcel Meijer (S), at han har haft kendskab til problemer med udbetaling af løn hos Bents Busser, og at Samsø Kommune tidligere har undersøgt muligheden for at komme ud af kontrakten.

- Som socialdemokratisk borgmester er det selvfølgelig svært at se til, at sådan noget sker. Vi har også kigget på, om vi skulle skride ind. Men vi har fået at vide ad juridisk vej, at det ikke har været muligt, siger Marcel Meijer (S) til TV2 Østjylland.

Han understreger, at den manglende godkendelse til at køre bus og opsigelsen af kontrakten ikke har noget at gøre med udfordringerne med udbetaling af løn.

Fejl i lønsystemet

Vognmand Bent Kristensen har ikke ønsket at stille op til et interview med TV2 Østjylland, men siger i et skriftligt svar, at de ikke kan genkende generelle problemer med arbejdsmiljøet.

- Man skal altid anerkende, hvad andre mennesker tænker og føler. Vi har ikke fået at vide fra andre, at tonen har været hård, og vi har da trods alt haft 25 ansatte, så vi har ikke set et generelt problem, men når nogen har haft den opfattelse, skal der lyde en stor beklagelse herfra.

- Som arbejdsgiver har man en ret til at lede og fordele arbejdet, og den skal arbejdstager respektere; ligesom man som arbejdstager har alle de både overenskomst- og lovbestemte rettigheder, hvilket vi som arbejdsgiver til fulde respekterer. Hvis der havde været noget at komme efter, er jeg sikker på, der havde været en verserende sag, men det er der ikke mig bekendt, og derfor bliver yderligere kommentarer vist unødig mudderkastning.

Om for sen udbetaling af løn erkender vognmanden, at der i to tilfælde har været chauffører, der manglede deres løn til tiden.

- Det er korrekt, at der grundet en fejl hos vores lønsystem er sket en forsinket udbetaling ad to omgange, og eftersom I ikke har fremlagt beviser for jeres påstande, kan vi kun gå ud fra, det er de sager, det drejer sig om. Det stemmer nogenlunde overens med de ti personer ad to omgange. Grundet systemfejl blev lønnen ikke udbetalt til tiden, men det blev løst så hurtigt, vi kunne, i samarbejde med lønsystem og bank. De pågældende sager ligger langt tilbage, men jeg anerkender 100 procent, at man som ansat skal have sin løn til tiden, og derfor kiggede vi da også efter et nyt lønsystem, men vi blev fra leverandørens side forsikret om, at det ikke ville ske igen. Som borgmesteren også udtaler, har der jo altså ikke være noget juridisk problem, men alene en systemmæssig og i øvrigt undskyldelig fejl, skriver Bent Kristensen.

Arbejder på ny løsning

Der er på Samsø fundet en midlertidig løsning med skolekørsel og kørsel til akutte ting som for eksempel læge.

Ifølge borgmester Marcel Meijer arbejder man også på hurtigst muligt at få den øvrige kørsel op at køre som vanligt.