Dropper aftale efter "væsentligt mislighold": - Det kan vi ikke leve med

- Først og fremmest er vi ærgerlige over, at Samsø Kommune har opsagt kontrakten, for stod det til os, genoptog vi kørslen med alle vores glade kunder – som vi gerne vil sige tak til for alle de positive ord, vi har fået siden d. 13. september.

- Vi mener, vi har været i god tro, udvist rettidig omhu og gjort alt, hvad der var krævet af os, eftersom al kapital, revisorerklæringer, kontrakter mv. var Færdselsstyrelsen i hænde i rigtig god tid ift. den behandlingstid, de informerede os om. At behandlingstiden bliver 3-4 gange længere end lovet er beklageligt, men i sidste ende vognmandens ansvar. Virksomheden skal – nøjagtigt som alle andre danskere – følge reglerne i Danmark.

- Det er selvfølgelig altid smart som politiker at trække kortet omkring forsikringer; hvis jeg satte mig ind i en bus og rent faktisk ikke var dækket, ville jeg også personligt blive forarget.

- Problematikken opstår, når man på den måde benytter en sag til at råbe op uden at have sat sig ind i tingene, som borgmesteren her gør sig skyldig i til trods for, at han har alle forsikringsdokumenter frit tilgængeligt. Virksomheden kan berolige alle, som det er lykkes borgmesteren at skabe en frygt hos: Alle busser, chauffører og passagerer m.fl. har naturligvis været dækket af forsikringen i al den tid, de har kørt på vejene – og er det i øvrigt stadig.