Jordemoder om ny finanslov: Ønsker sig nogle flere kolleger

- Som udgangspunkt tænker jeg, det skal gå til flere jordemødre. Det er os, der varetager fødslerne. Det er der ikke andre, der er uddannet til.

Ifølge aftalen skal 'midlerne prioriteres med fokus på etablering af rettigheder for fødende samt flere jordemødre'.



Finansminister Nicolai Wammen gav i forbindelse med præsentationen af aftalen udtryk for, at han er glad for den samlede finanslov.

- Alt i alt er det en meget forsvarlig finanslov, hvor vi holder hånden under velfærden, og hvor partierne bag aftalen hver især har fået ønsker opfyldt, sagde finansministeren.



Presset stiger

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt om de pressede fødeafdelinger. Og om, hvordan et stigende antal fødsler i fremtiden kun vil øge presset.

Frem mod 2030 forventer Region Midtjylland, at fødselstallet stiger med op til 20 procent. Ifølge regionen vil det især være på Aarhus Universitetshospital, at der i fremtiden kommer til at være flere fødsler.