Jordemoder kritiserer budget: Flere fødestuer hjælper ikke uden flere hænder

Et samlet regionsråd i Region Midtjylland indgik tirsdag en politisk aftale om næste års budget.

Her var et af hovedpunkterne regionens fødegange, der længe har været under pres. Her er der afsat 50 millioner kroner til flere fødestuer på Aarhus Universitetshospital. Derudover er der afsat fire millioner kroner til svangerområdet.

- Det kan være til for eksempel fødselsforberedelse eller flere jordemoderkonsultationer. Den faglige vurdering kan hospitalerne selv foretage i forhold til, hvor de ser den største værdi for borgerne, sagde Anders Kühnau (S), formand for regionsrådet, tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND.