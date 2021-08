Baby-boom venter: Ikke nok plads på fødegangene

Den største stigning er ovenikøbet ventet i Aarhus.

- En af mulighederne er, at man udvider de fysiske rammer og etablerer en ny fødeklinik ved den allerede eksisterende ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Det er klart, at der desuden vil skulle ske en rekruttering af jordemødre eksempelvis, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), der er formand for Region Midtjyllands hospitalsudvalg.

Udover ganske almindelige fødsler, forventes det også, at der vil være en stigning i antallet af komplicerede forløb, som vil blive henvist til Aarhus fra andre fødesteder. Her vil der være brug for et ”højtspecialiseret niveau”.