Fisker er utilfreds: - Sker det, er jeg ikke fisker mere

- Og så er området særligt interessant pga. topografien og vandkvaliteten i området, som er værd at beskytte. Vi skal have et sted, som er uberørt, og som kan være en rugekasse for mindre fisk, krebsdyr og muslinger.

Men når du nu hører, at det er lige der, hvor der særligt bliver fanget jomfruhummere - hvorfor så ikke tegne stregerne anderledes?

- Jeg har ikke 100 procent kendskab til fiskegrænserne, men har svært ved at se, at de stopper lige der. Jeg har været i kontakt med en del andre biologer, som mener, at det her sted er værd at bevare.

Masser af jomfruhummere i området

Hos Danmarks Fiskeriforening er biolog Henrik S. Lund imod forslaget.

- Det er stort set kun det område lige der, hvor der kystnært er mange jomfruhummere og tunge, siger han.

Han understreger at hverken jomfruhummere eller tunge er truet på nogen måde.