Webshop brød loven på Facebook – får bøde på 7500 kroner

Shoppen lavede den 28. maj et opslag på sin Facebook-side med et link til en DR-artikel med overskriften 'Søren blev aldrig rigtigt rask efter corona: Nu forsøger lægerne med energibombe' efterfulgt af teksten 'køb her' og link til det omtalte produkt, Q10, i virksomhedens egen webshop.

Men det må man ikke.

- Vi linkede til vores egen hjemmeside, fordi vi sælger produktet, men den kobling må vi ikke lave. Vi slettede straks opslaget, siger Conni Pedersen fra Natur & Helse til TV2 ØSTJYLLAND.

'Helt ude i hampen'

Det var dog for sent i forhold til at slippe for den store bøde og den sure smiley.

Ifølge reglerne må fødevareinformation nemlig ikke tillægge en fødevare egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber.