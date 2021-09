Politisk aftale på plads: Flere penge til psykiatri og fødsler

Han peger på, at der på fødeområdet samtidig er afsat 1,5 mio. kr. til føtalmedicin. Det vil sige screening, diagnostik og behandling af det ufødte barn.

Og så er der - i budgettet for 2023 - prioriteret 50 mio. kr. til flere fødestuer på Aarhus Universitetshospital.

Ufrivilligt barnløse kan se frem til at få hjælp fra en ny rådgivningsfunktion, der skal give tidlig og forebyggende rådgivning og vurdering af fertilitet.

Der er afsat 0,7 mio. kr. årligt til driften af det nye tilbud, der gøres let tilgængeligt ved hjælp af digitale løsninger.



Ekstrapulje til psykiatrien

Udover de 12 mio. kr., som er psykiatriens del af realvæksten, afsætter regionsrådet i Region Midtjylland en psykiatripulje på 5 mio. kr.

De 5 mio. kr. skal bruges til at arbejde for mere lighed i sundhed - blandt andet via kompetenceudvikling - samt til at etablere et udsatteråd.

Rådet skal give socialt udsatte borgere et talerør og sikre, at deres perspektiver og behov inddrages i de løbende politiske beslutninger, lyder det fra regionen.

Du kan læse hele Region Midtjyllands budgetaftale i linket her.