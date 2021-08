Jordmoderklinik tilbyder hjælp – men regionen afviser

SF vil afsætte penge

Manglen på jordemødre og trængsel på fødegangene fylder i både den regional- og landspolitiske debat.

Regionalt har SF i Regionsrådet i Region Midtjylland foreslået, at man afsætter 25 millioner kroner til blandt andet en ny fødeklinik i Aarhus, mens man på Christiansborg også kæmper for at få sat penge af til at ansætte flere jordemødre.

Partiets sundhedsordfører mener dog ikke ,at samarbejde med private klinikker er vejen frem.

- Det løser ikke problemet, at nogle af jordemødrene ansættes i den private sektor, for så får vi bare spredt ressourcerne. Og det er et generelt, landsdækkende ressourceproblem. Lige nu venter vi på, at Sundhedsstyrelsen kommer med sine nye faglige anbefalinger på området, som vi så kan agere ud fra, siger Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører for SF, til TV2 ØSTJYLLAND.