Jordemødre er pressede: - Man føler ikke, at man kan varetage sit arbejde

- Det vil kræve nogle flere fødestuer. Det vil kræve nogle flere jordmødre i vagt, siger Anna Larsen.

I øjeblikket bliver der arbejdet med regionens budget for det kommende år, og her er fødselsområdet på dagsordenen. Det er der ifølge Anna Larsen hårdt brug for.

- Jeg håber på noget mere tid i graviditeten til fødselsforberedelsen og til jordemøderkonsultationerne. Og så ikke mindst til tiden efter fødslen.