Pia skaffer 15 millioner kroner til statskassen om året

Hun fortæller dog, at hun i nogle tilfælde er nødt til at skære igennem, selvom det gør ondt.

- Det er faktisk af og til, at folk græder. Det er ofte ved enkeltmandsvirksomheder, hvor mand og kone sidder under udlægsforretningen. Nogle gange er det jo fordi, folk ikke har handlet rettidigt, at de sidder i den situation. Jeg holder pantefogedkasketten på og prøver at være professionel og vejlede dem i, hvad der skal ske. Men jeg er heller ikke bleg for at gøre de ”grimme” ting.

