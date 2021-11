Bettina lever som i 1940'erne

1940-stilen er dog ikke noget, der bliver omtalt hjemme i huset nær Silkeborg. Børnene går selv meget i genbrugsbutikker, og datteren ynder selv altid at være iført kjoler. Og Bettinas mand er da også ofte iført skjorte og butterfly.

- Han synes, at det er hyggeligt, og han kan godt lide, at vi bor, som vi bor. Han er meget large med, at hvis jeg synes, det er spændende, skal jeg bare gøre det.

Fem år eller hele livet

Hvornår 1940-livet begyndte, er for Bettina et svært spørgsmål at besvare. For hun har hele livet været glad for at gå i genbrugskjoler. Men for fem år siden tog hun en drastisk beslutning.

- Jeg besluttede mig for at gå fuldt ud med vintage, og her var noget af det at bruge rød læbestift. Og jeg var faktisk ikke vant til at bruge rød læbestift, så det var meget grænseoverskridende for mig.