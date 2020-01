Nytårsreportagen: Bobler på plejehjemmet og party på byens tagtop

Propperne sprang og boblerne blev fyldt i glassene med mådehold, da beboerne på Tirsdalens Plejehjem tirsdag holdt nytårsgilde.

Der blev ikke sparet på noget nytårsaften på plejehjemmet i Randers Syd.

- Vi har snakket og spist grønlagtkål og hamburgeryg. Det var ganske fint, fortæller Kirsten Rasmussen på 85 år.

- Jeg er i kørestol og kan ikke komme ind til mine børn, fordi de bor så højt oppe. Så er det udmærket at holde nytår på et plejehjem, fortsætter hun.

Plejehjemmets festligheder sluttede dog et godt stykke tid inden midnat, hvor de fleste af beboerne krøb til køjs.

Snabelfløjter og nye mennesker

På toppen af byen i Aarhus blev en noget mere ungdommelig udgave af nytårsaften fejret. Her var lydbilledet præget af livlig snak og den inerverende lyd af snabelfløjter.

På First Hotel Atlantics 10. etage diskede Restaurant Köd op med en fem-retters menu, fri bar og cocktails til de mange fremmødte gæster.

- Vi var tre kammerater, der ikke havde planer, så i stedet for at købe ind og lave mad, så besluttede vi os for at betale os fra det og så samtidig møde nogle andre mennesker, fortæller Kasper Mogensen fra Aarhus.

- Stemningen er virkelig god hernede.

Udsigten over byens fyrværkeri kl. 24 var formidabel.