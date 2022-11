Nu er kvinde tiltalt for drab og drabsforsøg på plejehjem

I over et halvt år har en midaldrende kvinde siddet varetægtsfængslet i en spektakulær sag om forgiftninger på et plejehjem i Randers.

Nu er kvinden tiltalt for at have dræbt en beboer og forsøgt at dræbe tre andre ved bevidst at have givet dem forkert og farlig medicin.

Anklagemyndigheden har altså vurderet, at der er grundlag for at rejse tiltale mod kvinden.