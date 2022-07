Plejehjemsansattes fagforening tavs i drabssag

Ifølge dokumenter, TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i, brød sagen internt ud i lys lue den 3. marts. Her indledte politiet dets efterforskning, efter fire ældre var blevet indlagt med ens symptomer. Heraf var én død, mens de andre var blevet genindlagt.



I dagene efter blev det indført, at medarbejderne skulle gå to og to, når der blev håndteret medicin. Der blev sat gang i kontrol og optælling af medicin hos alle beboere. Der blev kaldt ekstra mandskab på arbejde om aftenen og natten. Og der blev sat fast vagt på to boliger.



Anholdelsen skete den 14. marts.

Ikke normalt

I sagen på Plejecenter Tirsdalen er en medarbejder nu varetægtsfængslet og sigtet for drab og drabsforsøg ved at give medicin uden lægelig grund.

De fleste sager på danske plejehjem om svigt i medicinhåndtering er 'faglige forsømmelser', der sker utilsigtet, vurderer Lars Bjerrum, der er professor i almen medicin på Københavns Universitet. Han mener derfor, at alle tiltagene på Plejecenter Tirsdalen har haft ét formål.

- De har forsøgt at beskytte beboerne mod overgreb, sagde Lars Bjerrum mandag til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er, ifølge Lars Bjerrum, ikke normalt at sætte så mange tiltag i gang - selv i sager om medicinsvigt.

- Det er bestemt ikke almindelig praksis. Der ligger mere bag, når man handler så drastisk i en tid, hvor personalet jo også er presset i forvejen, siger han og understreger, at han mener, det er fornuftigt, hvad der er sat i gang, fortalte han videre.

Nægter sig skyldig

Sagen ramte først offentligheden den 27. april, hvor Østjyllands Politi bekræftede, at en person med tilknytning til det pågældende plejehjem var varetægtsfængslet.

Ifølge retsbogen er den varetægtsfængslede en kvinde, som er sigtet for have givet fire beboere medicin uden lægelig begrundelse.

Der skulle være tale om stofferne Baclofen, Diazepam og Mirtazapin.

Stofferne har, ifølge sigtelsen, været skyld i, at ældre mennesker stærkt bevidsthedssvækkede måtte indlægges på sygehuset i Randers.

Medicin og emballage fra medicin er, ifølge sigtelsen, fundet i den mistænktes hjem.

Af retsbogen fremgår det videre, at den sigtede er den eneste, der har haft vagt dagen før samtlige indlæggelser. Hun er sigtet for et tilfælde af manddrab og tre drabsforsøg. Subsidiært vold begået i februar og marts 2022.



Den 6. juli blev kvindens varetægtsfængsling forlænget til 3. august. Det gik hun frivilligt med til. Hun har siden anholdelsen nægtet sig skyldig.